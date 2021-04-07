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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme

Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme

İstanbul Kartal'da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosunda miras davası için bir araya geldikleri sırada çıkan tartışmada ikisi kadın 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ahmet Salih B. (62) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Jandarma ekiplerince Yalova'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.04.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 08:46
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Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme
Kartal'da avukatlık bürosu olduğu belirtilen iş yerinde miras davaları olan akrabalar uzlaşmak için bir araya geldi. Bu sırada akrabalardan Yalova Armutlu 50. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Salih B., birden silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.
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Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme
Silahlı saldırgan Ahmet Salih B., akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Aymutlu (54)ve Ayşe Ece Aymutlu'yu (26) öldürdü. Arzu O. (56) ve Ahmet Nuri O. (63)'yu da yaralayan katil zanlısı olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.
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Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme
Yaralılardan Ahmet Nuri Onar kaldırıldığı Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 e çıktı.
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Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme
Polis olay yerinden kaçan ve şüphelinin öldürdükleri kişilerin dayılarının çocuğu olduğunu belirledi. Katil zanlısı Ahmet Salih B., Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme
Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yalova'dan alınarak Gayrettepe'deki binaya getirildi.