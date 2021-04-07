Son dakika | İstanbul Kartal'da kan gölü! 4 kişiyi katletmişti! Dehşet saçan saldırıda önemli gelişme

İstanbul Kartal'da Anadolu Adliyesi yakınlarındaki bir avukatlık bürosunda miras davası için bir araya geldikleri sırada çıkan tartışmada ikisi kadın 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ahmet Salih B. (62) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Jandarma ekiplerince Yalova'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.