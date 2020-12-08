Son dakika | Denizin dibinde buldular! İçinden çıkanlar şoke etti! İzmir'de şaşkınlık veren olay

"ÇOK HEYECANLANDIK"

Foça açıklarında yaklaşık 50-55 metre derinliğinde üzerinde 20 demir ve bronz top bulunan bir batığa rastladık. Çok heyecanlandık. Batığın kimliğini henüz bilmiyoruz. Çünkü ilk etap çalışmalarımız bunlar" diye konuştu.

