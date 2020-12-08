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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Denizin dibinde buldular! İçinden çıkanlar şoke etti! İzmir'de şaşkınlık veren olay Son dakika | Denizin dibinde buldular! İçinden çıkanlar şoke etti! İzmir'de şaşkınlık veren olay Son dakika | Denizin dibinde buldular! İçinden çıkanlar şoke etti! İzmir'de şaşkınlık veren olay... İzmir Foça açıklarında, Mavi Miras Projesi kapsamında çalışmaları sürdüren ekip büyük bir sürprizle karşılaştı. Araştırmalar sırasında 18. yüzyıldan kalan bir savaş gemisi bulundu. Batık savaş gemisinin kimliği henüz bilinmiyor. Geminin içinden çıkanlar görenleri oldukça şaşırttı. Giriş Tarihi: 08.12.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 15:16
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yürütülen çalışmalarda, 200 yıl öncesine ait bir savaş gemisi batığı bulundu. Batığın içinden çıkanlar, görenleri çok şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BÜYÜK BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞTIK" Kültür Bakanlığı'ndan alınan izinle çalışmaları yürüttüklerini anlatan Doç. Dr. Özdaş, "Mavi Miras Projesi kapsamında çalışmaları yürütürken büyük bir sürprizle karşılaştık. Açıkçası İzmir bölgesinde çok fazla deniz savaşı olduğunu biliyorduk. "ÇOK HEYECANLANDIK" Foça açıklarında yaklaşık 50-55 metre derinliğinde üzerinde 20 demir ve bronz top bulunan bir batığa rastladık. Çok heyecanlandık. Batığın kimliğini henüz bilmiyoruz. Çünkü ilk etap çalışmalarımız bunlar" diye konuştu. "250-300 METRELİK BİR ALANA DAĞILMIŞ" "Batığın kabaca, 25 metreye 10 metre genişlikte olduğunu söyleyebiliriz. Ama kalıntılar patlama ve batma esnasında 250-300 metrelik bir alana dağılmış durumda.
Bunlar üzerindeki ilk çalışmalarımızı uzaktan kumandalı su altı robotu yani ROV cihazımızla gerçekleştirdik.