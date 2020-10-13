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Haberler Galeri ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında 54 parça yemek takımı dikkat çekiyor. Yemek takımı, 12 adet 23 cm çukur tabak, 12 adet 22 cm pasta tabak, 12 adet 14 cm kase, 12 adet 27 cm servis tabak, 2 adet 26 cm kayık tabak, 1 adet 33 cm kayık tabak, 1 adet tuzluk, kürdanlık ve biberlikten oluşuyor. ŞOK'ta ayrıca teknoloji, temizlik ve bakım ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler de yer alıyor. İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 17:13
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ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

14 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin çarşamba kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Temizlik ürünleri, bakım ürünleri, gıda ürünleri, teknoloji ve züccaciye ürünlerinin yanı sıra tekstil ürünleri de bu hafta müşterilerin beğenisine sunulacak. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml

• Nergiz çiçeği /Taze gül /Sensitive

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ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

İçim Tost Peyniri

400 gr

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ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

SuperFresh Ton Balığı

2x160 gr

Mısır

185 gr

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ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

Ülker Dido Ruby

36 gr

Laviva Ruby

35 gr

Ülker Beyaz Çikolatalı Gofret

35 gr