ŞOK'tan 54 parça yemek takımı sürprizi! 14 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste...

ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda sürpriz ürünler bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında 54 parça yemek takımı dikkat çekiyor. Yemek takımı, 12 adet 23 cm çukur tabak, 12 adet 22 cm pasta tabak, 12 adet 14 cm kase, 12 adet 27 cm servis tabak, 2 adet 26 cm kayık tabak, 1 adet 33 cm kayık tabak, 1 adet tuzluk, kürdanlık ve biberlikten oluşuyor. ŞOK'ta ayrıca teknoloji, temizlik ve bakım ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler de yer alıyor. İşte ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 17:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL