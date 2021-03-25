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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi'nce hayata geçirilen 'Sivas'ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod ile Dijitalleştirilmesi' projesi ile kentin yöresel yemekleri kayıt altına alındı. Yöresel lezzetlerin yapılışı, tarihi mekanlarda çekilen video ile kayıt altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:50
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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Sivas merkez başta olmak üzere ilçelerinin unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerini gelecek nesillere taşımayı hedefleyen SCÜ Turizm Fakültesi tarafından ilk olarak Gürün, Divriği ve Zara'ya ait gastronomi ürünleri tanıtıldı.

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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Fakültede oluşturulan proje ekibi, ilçeleri belediye başkanları ve kaymakamlar nezaretinde ziyaret edip, yerel gastronomi ürünlerini belirlemeye başladı. Yöresel lezzetlerin yapılışı, tarihi mekanlarda çekilen video ile kayıt altına alındı.

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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Proje yürütücüsü SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas'ın kadim tarihi ve coğrafi zenginliği ile gastronomi açısından Türkiye'nin zengin mutfağı ve lezzet durağı olduğunu belirtti.

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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Sivas'ın gastronomi ürünlerinin büyüklüğüne ve çeşitliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Koç, "Küreselleşme ve ticarileşme ile unutulmaya yüz tutmuş 'kelle tatlısı' gibi Sivas yöresel lezzetleri bu proje ile kayıt altına alınacak ve geleceğe dijitalleşmeyle aktarılacak" dedi.

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Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Projede görevli araştırmacılardan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu ise Sivas ve ilçelerinde nesillerdir tüketilen ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin kökenlerinin belirlendiğini aktardı.