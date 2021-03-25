Sivas'ın unutulmaya yüz tutan damak çatlatan yöresel lezzetleri kayıt altına alındı

Sivas'ın gastronomi ürünlerinin büyüklüğüne ve çeşitliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Koç, "Küreselleşme ve ticarileşme ile unutulmaya yüz tutmuş 'kelle tatlısı' gibi Sivas yöresel lezzetleri bu proje ile kayıt altına alınacak ve geleceğe dijitalleşmeyle aktarılacak" dedi.