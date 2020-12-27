27 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Garaj yolunda biriken karı lav silahı kullanarak eriten adam sosyal medyada gündem oldu.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 11:58
  • 1
  • 55
Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 55
Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

Garaj yolunda biriken karı lav silahı kullanarak eriten adam sosyal medyada gündem oldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 55
Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

TUZ DÖKÜP BEKLEDİ! BÖYLE YÖNTEM GÖRÜLMEDİ...

Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü.

  • 4
  • 55
Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...

  • 5
  • 55
Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti