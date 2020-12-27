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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Garaj yolunda biriken karı lav silahı kullanarak eriten adam sosyal medyada gündem oldu. Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 11:58
ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR TUZ DÖKÜP BEKLEDİ! BÖYLE YÖNTEM GÖRÜLMEDİ...
Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü.
İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...