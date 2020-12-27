Sıra dışı yöntem! Garaj yolunda biriken karları lav silahıyla eritti

ABD'nin Kentucy eyaletinde yaşayan bir kişi, şiddetli kar yağışı ile mücadele etmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Garaj yolunda biriken karı lav silahı kullanarak eriten adam sosyal medyada gündem oldu.