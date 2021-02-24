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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sapık kapıcının yaptıkları ifşa oldu! Esra Erol çılgına döndü Sapık kapıcının yaptıkları ifşa oldu! Esra Erol çılgına döndü
Havva Bayram, bir mektup bırakarak ortadan kaybolan eşi Yavuz Bayram'ı aramak için Esra Erol'da programına konuk olmuştu. Bayram hakkında ortaya çıkanlar Esra Erol'u çıldırttı. Bir apartmanda görevli olarak çalışan Yavuz Bayram'ın, burada yaşayan kadınlara sarkıntılık yaptığı ve Romen uyruklu kadın tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Eşi Havva Bayram'la yüzleşen adamın yaptığı açıklamalar ve eşi hakkındaki sözleri Esra Erol'u çileden çıkardı.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 14:34
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar herkesi şoke etti. Emine Yavuz, 1 Şubat günü bir mektup bırakıp evi terk eden eşi Bayram Yavuz'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Kapıcı olan eşinin tüm foyaları tek tek dökülürken, yüzsüz kocayı Esra Erol buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayram'ın, çalıştığı apartmandaki kadınlara sarkıntılık yaptığı daha önce de Romen uyruklu kadınla sanal aşk yaşayıp para kaptırdığı ortaya çıktı. Canlı yayına katılan sapık kapıcı canlı yayında kullandığı sözler Esra Erol'u ve izleyicileri çileden çıkardı.
Esra Erol dün akşam yayınlanan programında karı- kocayı yüzleştirdi. Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, eşini dilencilikle suçlayıp, kadınlarla ilişkisini mazur gösterince Esra Erol çileden çıktı. Esra Erol canlı yayında yüzsüzlük yapan Yavuz Bayram'a fırça üstüne fırça attı.
MEKTUP BIRAKIP GİTTİ
Apartman görevlisi olan Yavuz Bayram, 2 çocuğu ile eşi Havva Bayram'ı 1 Şubat'ta terk edip kayıplara karıştı. Daha sonra kardeşini arayan Yavuz Bayram, onun aracılığıyla karısına verilmek üzere bir mektup bıraktığını söyledi.
ÇOCUKLARIYLA SOKAKTA KALDI
Mektupta Yavuz Bayram bıraktığı mektupta eşinden artık bıktığını, evdeki eşyaları 10 bin lira karşılığında ona bırakabileceğini yazmıştı. Kocası Yavuz Bayram'a bir türlü ulaşamayan 2 çocuk annesi Havva Bayram, kapıcılık yaptığı binadan da atıldı. Çocukları ile sokakta kalan Havva Bayram, bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelince soluğu Esra Erol'un programında aldı. Kocasının bütün kirli sırlarını yayında ifşa eden Havva Bayram, anlattıkları ile herkesi şoke etti.