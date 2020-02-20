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Sakarya’da çocuğunun düşmesi için darp edilen kadın bebeğine kendi soyadını verdi
Sakarya'da ayrıldığı sevgilisinden hamile kalan kadının başına korkunç bir olay geldi. Fatma Avcı isimli kadın, erkek arkadaşı tarafından gasp süsü verilerek öldüresiye dövüldü ve bebeği düşürülmeye çalışıldı. Gelişimi duran erkek bebeği sezaryen ameliyatla dünyaya geldi. Fatma Avcı, 'Uzay Asaf ' adını verip, kendi nüfusuna kaydettirdiği bebeğinin yaşamasının mucize olduğunu ifade etti.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:58
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