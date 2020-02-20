Sakarya’da çocuğunun düşmesi için darp edilen kadın bebeğine kendi soyadını verdi

BABASININ SOYADINI TAŞIMASINI İSTEMEDİ

Eski sevgilisi Tamer Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö.'nün tutuklu olarak yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 19 Mart'ta gerçekleşeceğini söyleyen Avcı, şunları söyledi:



"İlk duruşma 19 Mart'ta gerçekleşecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müşteki oldu mahkememize. Yaşayıp göreceğiz, bakalım hakim ne kadar verecek. Babalık davasını şu anda açmadım, çünkü çocuğuma kendi soyadımı verdim. Çocuğunu istemeyen bir babanın soyadını taşımasını istemedim. Kesinlikle öyle biri bu çocuğu hak etmiyor. Çalışmam gerekiyor, tek başıma bir çocuk büyüteceğim ve bu süreçte tamamen tek başıma olacağıma inanıyorum. İşime döneceğim ve çocuğumla sağlıklı, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Tek isteğim bu. Büyüdüğünde bilim adamı olmasını istiyorum."