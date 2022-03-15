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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…
Rusya'nın batı bölgesinde yer alan Lipetsk'te yaşayan ve geçen sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" demesiyle bilinen ünlü model Gretta Vedler'in cesedi ormanlık alanda bavula tıkılı halde bulundu. Olaya ilişkin inceleme yapan ekipler, genç modelin sevgilisi Dmitry Korovin tarafından öldürüldüğünü tespit etti.