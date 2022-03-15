Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

PUTİN'E PSİKOPAT DEMİŞTİ…

Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.