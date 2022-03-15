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Haberler Galeri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

Rusya'nın batı bölgesinde yer alan Lipetsk'te yaşayan ve geçen sosyal medya hesabından Putin'e "Psikopat" demesiyle bilinen ünlü model Gretta Vedler'in cesedi ormanlık alanda bavula tıkılı halde bulundu. Olaya ilişkin inceleme yapan ekipler, genç modelin sevgilisi Dmitry Korovin tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.03.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022 15:10
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

Rusya- Ukrayna savaşı 20. gününde, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

Ukrayna'ya karşı işgal emri veren Rusya Devlet Başkanı Putin, başta dünya ülkeleri olmak üzere kendi ülkesinden de büyük eleştiri alıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

PUTİN'E PSİKOPAT DEMİŞTİ…

Rusya'da ikamet eden 23 yaşındaki model Gretta Vedler de geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileri ve "O bir psikopat" sözleri nedeniyle çok konuşulmuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

SIR BİR ŞEKİLDE KAYBOLDU

Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamadı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ‘psikopat’ demişti! Rus güzelin cansız bedeni öyle bir şekilde bulundu ki…

ÜZEN HABER GELDİ

Vedler hakkındaki üzücü haberi ise önceki gün geldi.