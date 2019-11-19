19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

ÖSYM, 2020 sınav takvimini dün açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." denildi. Açıklamanın ardından öğrenciler yoğun şekilde ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES tarihleri büyük ilgi gördü. Peki, KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Sizler için kritik sınav tarihleri ve tüm detayları derledik. İşte ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES tarihleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:00
  • 1
  • 19
ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

ÖSYM, uzun süredir merakla beklenen 2020 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvim ile birlikte milyonların katılım sağladığı sınavların tarihleri de resmen belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyan yüz binlerce kişi katılmayı planladığı sınavın tarihini araştırıyor. Bunların içinde KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES yer alıyor. Peki, KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin duyurduğu o tarihler ve detaylar...

  • 2
  • 19
ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

ALES 2020 NE ZAMAN?

ALES her yıl olduğu gibi 2020 yılında da 3 kez yapılacak. ALES -1, ALES -2, ALES -3 sınavlarına katılmayı planlayanların hazırlıklarını şu tarihlere göre yapmaları gerekecek...

  • 3
  • 19
ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

İlk ALES, 3 Mayıs 2020 Pazar günü gerçekleşecek. ALES-2, 20 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. ALES-3 ise 29 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 19
ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

ALES-1'e katılmak isteyen adaylar başvurularını 13-23 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sayfası ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Adaylar geç başvuruları ise 1 Nisan 2020'de gerçekleştirecek.

  • 5
  • 19
ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl yüz binlerce kişi ön lisans eğitimini DGS ile lisansa tamamlıyor. DGS, en çok katılım olan sınavlar arasında önemli bir yere sahip. 2020 yılında DGS'ye katılma hedefi olanlar tarihleri araştırıyor. İşte 2020 DGS sınav tarihleri...