ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?

ÖSYM, 2020 sınav takvimini dün açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." denildi. Açıklamanın ardından öğrenciler yoğun şekilde ÖSYM sınav takvimini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES tarihleri büyük ilgi gördü. Peki, KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Sizler için kritik sınav tarihleri ve tüm detayları derledik. İşte ÖSYM sınav takvimi 2020 ile KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES tarihleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





