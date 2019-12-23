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Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

Baba Vanga'nın ardından dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Nostradamus'un 2020 kehanetleri kan dondurdu. Dünyanın en ilginç kahinlerinden biri olan Nostradamus'un 2020 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili kehanetleri oldu. Peki Nostradamus'un kehanetleri nelerdir? İşte Nostradamus'un 2020 kehanetleri.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:12
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Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

1500'lü yıllarda yaşayan Fransız hekim,eczacı ve astrolog Nostradamu ile çoğu yerde 'gelmiş geçmiş en büyük kahin' olarak anlatılıyor.

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Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

Yaşadığı 1500'lü yıllarda astrolojiye olan ilgisi nedeniyle gök cisimlerini inceleyen ve buna dayanarak kehanetlerde bulunan Nostradamus'un 2019'a yönelik tahminlerinin çoğu doğru çıkarak herkesi hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü...

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Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

İşte İspanyol basınına göre, bundan yüz yıllar önce yaşayan ve tahminleri ile herkesi ürküten Nostradamus'un 2020 yılı için kehanetleri..

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Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

GÜÇLÜ DEPREMLER

Nostradamus'a göre nerede olacağı bilinmese bile 2020 boyunca Amerika'da kuvvetli depremler yaşanacak. Kıtadaki en sismik hareketin olduğu yerler incelendiğinde özellikle ABD, Meksika ve Şili'de bekleniyor.

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Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

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