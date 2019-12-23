Nostradamus'un 2020 yılıyla ilgili kan donduran kehanetleri

Baba Vanga'nın ardından dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Nostradamus'un 2020 kehanetleri kan dondurdu. Dünyanın en ilginç kahinlerinden biri olan Nostradamus'un 2020 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili kehanetleri oldu. Peki Nostradamus'un kehanetleri nelerdir? İşte Nostradamus'un 2020 kehanetleri.