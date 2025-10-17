Yaşam

Nevşehir'de damat kayınpederini bıçakladı! Eşi polise gidip şikayetçi oldu! Saatler süren ikna operasyonu kamerada!

Nevşehir'de eşi ve çocuğuyla birlikte kayınpederinin evine giden Muammer S. ile kayınpederi arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında damat, eline geçirdiği bıçakla kayınpederini kolundan yaraladı. Olayın ardından evden uzaklaşan Muammer S., kendi evine gitti. Babasının yaralanması üzerine eşi polise giderek hem şikâyetçi oldu hem de eşinin yerini bildirdi. Eve gelen ekipler, Muammer S.'yi kendisine zarar vermemesi için yaklaşık 4 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. İşte nefes kesen olayın detayları...

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki 10 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Muammer S., eşi ve çocuğu ile birlikte ziyaretine gittiği kayınpederi S.G. ile tartıştı.

Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.G., damadının bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Olayın ardından evden tek başına çıkan Muammer S., aynı cadde üzerinde bulunan yakındaki kendi evine gitti.

Eşi ise beraberinde çocuğu ile birlikte yaralanan babasını hastaneye götürdü. S.G tedavi altına alınırken, eşi, Muammer S.'den şikayetçi oldu.

POLİSLERE 4 SAAT DİRENDİ

Şikayet üzerine polisler Muammer S.'nin oturduğu eve geldi. Ancak polislere kapıyı açmayan şüpheli, camdan çevresindeki hakaretler ve küfürler yağdırıp, aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlatmaya başladı.

Polis evde annesi ile bir kız çocuğu daha bulunduğu öğrenilen Muammer S.'nin ailesine herhangi bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı.

Muammer S., ekiplerin 4 saatlik çabası ile ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.