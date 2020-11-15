Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar" ifadelerine yer verdi.

