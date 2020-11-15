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15 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi Son dakika haberi... Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi. Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 08:24
Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar" ifadelerine yer verdi.
SU SAMURU MUŞ'TA GÖRÜNTÜLENDİ
Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi.
İŞTE NESLİ TÜKENEN İLGİNÇ HAYVANLAR 1.Olm