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Haberler Galeri Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

Son dakika haberi... Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 08:24
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Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.

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Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar" ifadelerine yer verdi.

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Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

SU SAMURU MUŞ'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi.

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Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

Bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru daha sonra barajın sularına girerek gözden kayboldu.

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Nesli tükenmekte olan şamualar sürü halinde görüntülendi

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