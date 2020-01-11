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NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

1971 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, daha çok SETI adıyla bilinen (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini başlattı. Bu projenin start almasından 6 yıl sonra Dr. Jerry R. Ehman, hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı sinyalleri saptadı ve bu haber bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti. 15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen radyo sinyalinin gizemi çözüldü. En azından ABD'nin Florida eyaletinde yer alan St Petersburg College'de çalışan bilim insanları sinyalin kaynağını buldukları iddiasında. İşte bilim insanlarının ortaya attığı o iddia...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 01:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 01:19
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NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen radyo sinyalinin gizemi çözüldü. En azından ABD'nin Florida eyaletinde yer alan St Petersburg College'de çalışan bilim insanları sinyalin kaynağını buldukları iddiasında.

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NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

1971 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, daha çok SETI adıyla bilinen (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini başlattı.

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NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

Bu projenin start almasından 6 yıl sonra Dr. Jerry R. Ehman, hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı sinyalleri saptadı ve bu haber bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti.

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NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

Uzaydan gelen sinaylleri incelemeye başlayan Dr. Ehman önündeki veriler içerisindeki "6EQUJ5" karakterlerini daire içine alıp hemen yanına da "Wow!" Notunu düştü. Bu not ilerleyen günlerde sinyallerin adı oldu.

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NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

Dr. Jerry R. Ehman tarafından keşfedilen ve sadece 72 saniye süren sinyalin kaynağını saptamak içib bir süredir araştırmalarını sürdüren St Petersburg College'de çalışan bilim insanları, bu sinyalin kaynağının pek çok komplo teorisine konu olan uzaylı bir medeniyete ait olduğu iddiasını çürütecek sonuçları yayınladı.