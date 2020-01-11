NASA uzaydan gelen sinyalin nedenlerini açıkladı! Dünya Wow sinyaline kilitlendi!

1971 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, daha çok SETI adıyla bilinen (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi) projesini başlattı. Bu projenin start almasından 6 yıl sonra Dr. Jerry R. Ehman, hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı sinyalleri saptadı ve bu haber bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti. 15 Ağustos 1977'de SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen radyo sinyalinin gizemi çözüldü. En azından ABD'nin Florida eyaletinde yer alan St Petersburg College'de çalışan bilim insanları sinyalin kaynağını buldukları iddiasında. İşte bilim insanlarının ortaya attığı o iddia...