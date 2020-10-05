Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır davasında yeni iddia! Aile suç duyurusunda bulundu

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: "TEHDİT ALTINDAYIZ!"

Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba, 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi. Ümitcan Uygun'un Aleyna'nın abisi Himmet Esen'i öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası gündeme geldi.