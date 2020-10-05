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05 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır davasında yeni iddia! Aile suç duyurusunda bulundu Müge Anlı’da araştırılan Aleyna Çakır davasında yeni iddia! Aile suç duyurusunda bulundu
Müge Anlı'da araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı fuhuşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası gündeme gelirken ailenin avukatı Umur Yıldırım konu hakkında savcılığa yeni suç duyurusunda bulundu. Ümitcan Uygun ve ailesinin Aleyna Çakır'ın babası hakkında ortaya atılan çirkin iddialara da cevap verdi.
Giriş Tarihi: 05.10.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 13:46
Ölümüyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır davasında soruşturma sürerken yeni iddialar gündeme geldi. Aleyna Çakır'ın komşusunun iddiasına göre, Ümitcan Uygun Aleyna'yı fuhuşa sürükleyerek üstünden kazanç sağlıyordu. Komşunun verdiği ifadenin ardından ailenin avukatı Umur Yıldırım, Ümitcan Uygun hakkında yeni suç duyurusunda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Çakır'ın ölümü üzerindeki araştırmalar devam ederken Ümitcan Uygun hakkında vahim iddialar ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun, Aleyna'yı istemediği kişilerle birlikte olmaya zorlayarak üzerinden kazanç sağlıyordu.
ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA YENİ SUÇ DUYURUSU
Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.
AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
Durak Uygun, Gülay Uygun'un öldüğü gün Aleyna'nın babası hakkında çirkin iddialarda bulunmuş, Aleyna Çakır'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.
ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: "TEHDİT ALTINDAYIZ!"
Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba, 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi. Ümitcan Uygun'un Aleyna'nın abisi Himmet Esen'i öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası gündeme geldi.