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Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

Aydın Didim'de yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Tusu şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. Emekli hemşire olan Hatice Tusu'nun oğulları 10 Ekim günü ortadan kaybolan annelerini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir her yerde aranan talihsiz kadından acı haber geldi. Hatice Tusu'nun bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı ve korodan arkadaşı olan Suat Aksoy, korkunç cinayeti itiraf etti.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 12:40
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Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

Aydın Didim'de yaşayan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Tusu, 10 Ekim gecesi şüpheli şekilde kayıplara karışmıştı. Emekli hemşire olan ve korolarda şarkı söyleyen Hatice Tusu, kaybolmadan önce arkadaşlarıyla beraber Ankara'ya gitmek için plan yapmıştı.

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Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

Fakat 10 Ekim gecesi oğulları, annelerinin arabasını evinin yakınlarında terk edilmiş şekilde bulmuştu. Yayına katılan oğlu Görkem, "annem arabayı sürdüğü zaman koltuğu daha yüksek olurdu, el fren, çok sert çekilmişti. Annemin gücü bu şekilde çekmeye yetmez. Şüphelendiğimiz birisi var. Evimize zorla girmeye çalışmıştı, biz de kendisi için uzaklaştırma kararı çıkartmıştık. 4 gün geçmesine rağmen annemden haber alamıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz, bizi haberdar etmeden bir yerlere gidecek birisi değil, onu merak edeceğimizi, endişeleneceğimizi bilir." diyerek annesinin hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

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Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

"KENDİ İSTEĞİYLE KAÇACAK BİRİ DEĞİL"

Didim'den canlı yayına gelen kız kardeşi ise "Ablam kendi isteğiyle kaçıp gidecek biri değil, ayakları yere basan, çocuklarını ve ailesini her zaman düşünen bir kadındı. Nereye giderse gitsin çocuklarına bana haber verirdi. Şuan bir gönül ilişkisi de yok. 3 yıl öncesinde bir birlikteliği vardı. Onu da tüm ailemiz biliyordu, tanıyorduk. Ama daha sonra ablama sorunlar çıkarmaya başladı, ayrıldılar. Yeğenim evlerine girerken yakaladı, uzaklaştırma aldık. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz, ama kız kardeşimizin hayatından endişe ediyoruz." diyerek bildiklerini anlattı.

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Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

ESKİ SEVGİLİSİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Hatice Tusu'nun kaybolduğu geceye ait son görüntülerinde, evinden arabasıyla çıkarak Suat Aksoy'un evine gittiği görüldü. Ailenin de verdiği ifadenin ardından Didim emniyeti şüpheli olan Suat Aksoy'u emniyete ifadeye çağırdı. İlk ifadesinde "Evime geldi ama uyuyordum, kapıyı çaldığını bile duymadım" diyen Suat Aksoy'un arabasında bulunan kan izleri sorulunca öldürdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

"BATAKLIĞA ATARAK KURTULMAYA ÇALIŞTIM"

2 evlilik yapan, emekli bankacı olan 58 yaşındaki Suat Aksoy "Aramızda üç yıllık bir gönül ilişkisi yaşandı. Sonra benden ayrıldı, yeniden barışmak için ısrar ediyordum. Bana başkasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Çok alkollüydüm, dayanamayıp boğdum. Ağzından kan geldiğini görünce panikledim, evde bırakıp çıktım. Gidip Hatice'nin arabasını aldım, evinin yakınlarına bıraktım. Daha sonra eve dönüp cesedi aldım ve arıtma tesisinin yanındaki bataklığa atarak kurtulmaya çalıştım." dedi.