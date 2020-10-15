Müge Anlı’da aranan Hatice Tusu'dan kahreden haber! El parmakları sayesinde bulundu

"KENDİ İSTEĞİYLE KAÇACAK BİRİ DEĞİL"

Didim'den canlı yayına gelen kız kardeşi ise "Ablam kendi isteğiyle kaçıp gidecek biri değil, ayakları yere basan, çocuklarını ve ailesini her zaman düşünen bir kadındı. Nereye giderse gitsin çocuklarına bana haber verirdi. Şuan bir gönül ilişkisi de yok. 3 yıl öncesinde bir birlikteliği vardı. Onu da tüm ailemiz biliyordu, tanıyorduk. Ama daha sonra ablama sorunlar çıkarmaya başladı, ayrıldılar. Yeğenim evlerine girerken yakaladı, uzaklaştırma aldık. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz, ama kız kardeşimizin hayatından endişe ediyoruz." diyerek bildiklerini anlattı.