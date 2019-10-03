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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!

ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı, Tuncay Demirel hakkındaki son dakika gerçeğini öğrendi. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Tuncay Demirel hakkında bilgi toplayan Müge Anlı, Afyonkarahisar'daki olay sonrası şaşkına döndü. 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor. Bunun üzerine eşi Nazife'nin yanına giden Tuncay Demirel, ne olduysa feci bir şekilde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 15:23
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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!

ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı, Tuncay Demirel hakkındaki son dakika gerçeğini öğrendi. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Tuncay Demirel hakkında bilgi toplayan Müge Anlı, Afyonkarahisar'daki olay sonrası şaşkına döndü. 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor. Bunun üzerine eşi Nazife'nin yanına giden Tuncay Demirel, ne olduysa feci bir şekilde hayatını kaybetti.

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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!

Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel ve 3 çocuğu ile birlikte Afyonkarahisar'da yaşıyordu. Tuncay Demirel, bir gün iş için şehir dışına gittiği sırada sosyal medyada eşinin bir adamla uygunsuz görüntülerini yakalayınca yaşadıkları şehir olan Afyon'a geri döndü ve eşinin yanına giderek iddiaya göre şiddet uyguladı. Ancak Nazife Demirel, Yasin isimli şahısın kendisini zorla pavyonda konsomatris olarak çalıştırdığını iddia etti ve karı - koca Yasin denen kişiden şikayetçi oldu.

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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!

Ancak Tuncay Demirel yeniden iş için şehir dışına gittiği bir vakit Nazife Demirel karakola gidip ifadesini geri alıyor ve her şey bu noktadan sonra değişiyor. Tuncay Bey yeniden Afyonkarahisar'daki evlerine geldiğinde eşiyle arasında tartışma yaşanıyor ve Nazife Hanım evi terk ediyor. Bu sırada eşinin telefonunu yanına alan Tuncay bey, bir süre sonra Nazife Hanım'ın eve dönmemesinden kaynaklı kayıp başvurusunda bulunuyor.

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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!

Takvimler 25 Ağustos'u gösterdiğinde Tuncay Demirel, 2 çocuğu ile birlikte Harbiş mahallesindeki semt pazarına ekmek satmaya gidiyor. Bu sırada çocuklardan biri annesini yanında Yasin denen şahıs ile bir araçta görüyor ve babasına söylüyor.

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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!

Tuncay Demirel eşi ve Yasin Bey'in bulunduğu araca doğru tartışmak için giderken, ikili aracı sürüyor ve Tuncay Demirel, karşıdan gelen araç ve eşinin de içinde bulunduğu araç arasında sıkışarak olduğu yerde hayatını kaybediyor.