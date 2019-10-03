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Müge Anlı Tuncay Demirel olayındaki son dakika gerçeğini öğrendi!
ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemini belirleyen Müge Anlı, Tuncay Demirel hakkındaki son dakika gerçeğini öğrendi. Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Tuncay Demirel hakkında bilgi toplayan Müge Anlı, Afyonkarahisar'daki olay sonrası şaşkına döndü. 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor. Bunun üzerine eşi Nazife'nin yanına giden Tuncay Demirel, ne olduysa feci bir şekilde hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 15:23
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