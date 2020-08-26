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Haberler Galeri Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Müge Anlı ATV ekranlarındaki programında Şiar Kılıç cinayetini araştırmaya devam ediyor. Annenin itirafları üzerine Müge Anlı ve izleyiciler adeta hayrete düşerken, emniyet ekipleri de harekete geçti. Müge Anlı canlı yayınındaki Şiar Kılıç cinayetinin araştırıldığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 20:58
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Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenen Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı. Canlı yayındaki kan donduran itirafların ardından Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Canlı yayında itiraflarına devam eden Gülüzar Amanet, dehşete düşüren yeni itiraflarda bulundu. Hami Kıcı'nın çocuklarını taciz ettiğini söyleyen Gülüzar, sopayla ve demir sopayla cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

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Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Kılınç'ın yangın öncesi annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü öğrenildi. İtiraf üzerine anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi.

GÖZALTINA ALINMA ANLARI

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Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

MAHKEMEYE SEVK EDİLMELERİ BEKLENİYOR

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Karşı Sokak Gökçekız Mahallesindeki evde geçen Nisan ayında çıkan yangında Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Bir televizyon kanalında irdelenen yangınla ilgili programa talihsiz çocuğun annesi Gülüzar A. ile sevgilisi Hami Kıcı da katıldı. Program sunucusunun ısrarlı soruları üzerine anne Gülüzar A. itiraflarda bulundu.

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Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Gülüzar A., oğlu Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili olarak sevgilisi Hami Kıcı'yı suçlayarak, "Sevgilim Hami Kıcı, oğlumu yangın öncesi öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım önce. Daha önce de Hami Kıcı 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" ifadelerinde bulundu.