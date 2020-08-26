Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme

Gülüzar A., oğlu Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili olarak sevgilisi Hami Kıcı'yı suçlayarak, "Sevgilim Hami Kıcı, oğlumu yangın öncesi öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım önce. Daha önce de Hami Kıcı 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" ifadelerinde bulundu.