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Müge Anlı ile gündeme oturan Şiar Kılıç cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı! Müge Anlı'da flaş gelişme
Müge Anlı ATV ekranlarındaki programında Şiar Kılıç cinayetini araştırmaya devam ediyor. Annenin itirafları üzerine Müge Anlı ve izleyiciler adeta hayrete düşerken, emniyet ekipleri de harekete geçti. Müge Anlı canlı yayınındaki Şiar Kılıç cinayetinin araştırıldığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 20:58
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