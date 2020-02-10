10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılar Müge Anlı canlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine Mardin ve Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı. Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı. Müge Anlı, İhsan Çapar'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Altın bulma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çetenin 7 milyon TL'lik vurgunu kısa sürede Türkiye gündemine oturmuştu. Müge Anlı tüm gerçekleri ortaya çıkarttı ve suçluların yargılanmasına başlandı. İşte sonda dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:47
  • 1
  • 10
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

Şanlıurfa ve Mardin civarlarında insanları altın vaadiyle kandıran çete Müge Anlı tarafından ortaya çıkartıldı. Kimilerinden 1 milyon TL'ye yakın para alan çete, kimilerinin hem parasını aldı hem de 300 kilogram altın için 600 rekat namaz kıldırdı. Tüm bu iddiaların ve gelen onlarca şikayetin üzerine emniyet ekipleri de Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul etti ve operasyon başlattı. Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmeleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

  • 2
  • 10
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

Müge Anlı cuma günü Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık olayında Suriyeli sahte şeyh Ahmad El-u Beyt ve İhsan Çapar'ın gözaltına alındığını açıklamıştı. ATV ekranlarında izleyiciye son dakika gelişmelerini aktaran Müge Anlı, bugün de yeni gelişmeleri aktardı. Altın bulacakları iddialarıyla kandırılan mağdurlar Müge Anlı'yı ayakta alkışladı.

  • 3
  • 10
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

İHSAN ÇAPAR TUTUKLANDI

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesini duyurdu; İhsan Çapar nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.Çıkar karar sonrası Çapar cezaevine gönderildi.

İŞTE O ANLAR | İZLE

  • 4
  • 10
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

Müge Anlı canlı yayınında İhsan Çapar'ıno görüntüleri de yayınlandı.

  • 5
  • 10
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

İhsan Çapar ile birlikte dikkatlerin çevrildiği bir diğer kişi de Suriyeli sahte şeyhti. Sahte şeyh için ise tutuksuz yargılama kararı verildi.

MÜGE ANLI'DAKİ O ANLARIN VİDEOSU