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Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı
Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılar Müge Anlı canlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine Mardin ve Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı. Müge Anlı son dakika gelişmesini açıkladı. Müge Anlı, İhsan Çapar'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Altın bulma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çetenin 7 milyon TL'lik vurgunu kısa sürede Türkiye gündemine oturmuştu. Müge Anlı tüm gerçekleri ortaya çıkarttı ve suçluların yargılanmasına başlandı. İşte sonda dakika gelişmeleri.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:47
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