Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı İhsan Çapar'ın tutuklandığını açıkladı

Şanlıurfa ve Mardin civarlarında insanları altın vaadiyle kandıran çete Müge Anlı tarafından ortaya çıkartıldı. Kimilerinden 1 milyon TL'ye yakın para alan çete, kimilerinin hem parasını aldı hem de 300 kilogram altın için 600 rekat namaz kıldırdı. Tüm bu iddiaların ve gelen onlarca şikayetin üzerine emniyet ekipleri de Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul etti ve operasyon başlattı. Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika gelişmeleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı.