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10.02.2020

Müge Anlı açıkladı İhsan Çapar dolandırıcılıktan tutuklandı

Müge Anlı'ya gelen onlarca şikayet sonrası emniyet ekileri ATV ekranlarındaki canlı yayını ihbar kabul ederek operasyon düzenledi. Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılıktan yakalanan İhsan Çapar tutuklandı.

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