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Müge Anlı 12 yıl sonra verdiği kararla ayakta alkışlandı

Müge Anlı, canlı yayında verdiği kararla büyük yankı uyandırdı! Ele aldığı her konuyla Türkiye'nin gündemini etkileyen Müge Anlı, 12 yıl sonra verdiği kararla sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sosyal medyayı sallayan bir tepkiye imza attı. Hafta içi her gün birbirinden ilginç kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, kız çocuk doğurduğu için hamileyken bile eşine şiddet uygulayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke için söyledikleri sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce kişi Müge Anlı'yı verdiği tepkiyle tebrik etti. İşte 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert bölümde yaşanan şok olay...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 00:34
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Müge Anlı 12 yıl sonra verdiği kararla ayakta alkışlandı

12 yıldır ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kaybolan Vakkas Akteke hakkında flaş gelişme yaşandı.

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Müge Anlı 12 yıl sonra verdiği kararla ayakta alkışlandı

Müge Anlı'nın kız çocuğa hamile olduğu için eşine şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan Vakkas Akteke ile ilgili verdiği tepki olay oldu.

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Müge Anlı 12 yıl sonra verdiği kararla ayakta alkışlandı

Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor.

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Müge Anlı 12 yıl sonra verdiği kararla ayakta alkışlandı

İddialara göre Vakkas Akteke kayıp olduğu gün kayın biraderi Ali Çabuk ile uzlaşmak için Gülnar ilçesinde buluşuyor.

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Müge Anlı 12 yıl sonra verdiği kararla ayakta alkışlandı

65 yaşında Vakkas Akteke tarlayı borcu ile birlikte geri alıyor ancak eşi Meryem Akteke ve kayın biraderi Ali Çabuk'u dolandırıcılık suçlamasıyla jandarmaya şikayet ediyor.