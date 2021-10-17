17 Ekim 2021, Pazar
Mevlid Kandili tüm Türkiye'de idrak edildi! İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen kareler
Mevlid Kandili nedeniyle bu akşam Türkiye'nin 81 ilinde de programlar düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, Mevlit Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazlar verildi. Yatsı namazının kılınmasının ardından dualar edilirken, ilahiler okundu.
Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 21:35
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