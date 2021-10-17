Mevlid Kandili tüm Türkiye'de idrak edildi! İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen kareler

Mevlid Kandili nedeniyle bu akşam Türkiye'nin 81 ilinde de programlar düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, Mevlit Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaazlar verildi. Yatsı namazının kılınmasının ardından dualar edilirken, ilahiler okundu.

Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 21:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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