Memleketinizin 2023'teki sıralaması değişecek! İşte o tablo

Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş, memleketleriyle ilgili ortaya çıkan nüfus tablosunu gördüğünde büyük şaşkınlık yaşıyor. 2023 yılında Türkiye'deki birçok kentin sıralaması değişecek. Nüfusu az görünen bazı iller yakın komşuları olan şehirleri geçecek. Peki 2023'te hangi ilin nüfusu hangi şehri geçecek? İşte merakla beklenen o liste...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





