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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna burs almak isteyen binlerce öğrenci yanıt arıyor. 2019 KYK burs başvuru tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. KYK burslarından maddi durumu iyi olmayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca faydalanabiliyor. Peki, 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? Başkan Erdoğan, KYK burs ücretlerinin artacağına ilişkin açıklamayla öğrencileri sevindirmişti. İşte, KYK burs başvuru tarihleri hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 22:18
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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihleri öğrencilerin merak konusu oldu. Bir yükseköğretim programında eğitim gören üniversiteli gençler, KYK burs başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK bursundan lisans, ön lisans, yüksek lisans, vakıf üniversitesi öğrencileri ve sadece öncelikli Açıköğretim Fakültesi öğrencileri faydalanabiliyor. İşte, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." açıklamasını yaparak öğrencilere müjdeyi verdi.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİR?

• Ön lisans öğrencileri,

• Lisans öğrencileri,

• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,