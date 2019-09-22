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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna burs almak isteyen binlerce öğrenci yanıt arıyor. 2019 KYK burs başvuru tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. KYK burslarından maddi durumu iyi olmayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca faydalanabiliyor. Peki, 2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? Başkan Erdoğan, KYK burs ücretlerinin artacağına ilişkin açıklamayla öğrencileri sevindirmişti. İşte, KYK burs başvuru tarihleri hakkında tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 22:18
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