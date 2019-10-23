Kuruluş Osman ilk bölümünün görüntüleriyle dikkat çekti! İşte Kuruluş Osman'ın milyonlarca kez izlenen görüntüleri

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman'dan ilik görüntüler geldi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanı, bekleyen izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. Bir başyapıta daha imza atacak olan ATV, Kuruluş Osman'ın görüntüleriyle sosyal medyayı salladı. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in performansı şimdiden merakla beklenirken, Kuruluş Osman dizisinin ATV aracılığıyla yayınlanan ilk görüntüleri dikkat çekti. Kuruluş Osman'ın görüntüleri büyük beğeni topladı. İşte ilk görüntüler.