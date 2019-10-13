Kuruluş Osman dizisinden ilk görüntüler geldi! İşte Kuruluş Osman'ın milyonlarca kez izlenen görüntüleri

ATV ekranlarında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'da başrolde Burak Öçivit yer alırken, tanıtım fragmanında da sadece o görüldü. Başarılı oyuncunun performansı şimdiden merakla beklenirken, Kuruluş Osman dizisinin ATV aracılığıyla ilk görüntüleri yayınlaması sosyal medyada dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul'un ardından yayına girecek olan Kuruluş Osman'ın görüntüleri büyük beğeni topladı. İşte ilk görüntüler.