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Haberler Galeri Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

Kolesterolü yok eden mucizevi karışım! Denedikten son etkisine inanamayacaksınız! Bu tarif yüzyıllar önce bulunmuş! Kötü kolesterol (LDL) yüksekliği kalp ve damar hastalığına daveti açıyor. Bu hastalık özellikle sağlıklı beslenmeyen kişilerde ortaya çıkıyor. Kolesterol LDL ve HDL olarak olarak ikiye ayrılıyor. LDL kötü kolesterolü simgelerken, HDL iyi kolesterol olarak biliniyor. İyi kolesterolün düşük olması da sağlık için riskli sayılıyor. Kolesterole iyi gelen bazı besinler bulunuyor. İşte, kolesterolü ortadan kaldıran o tarif...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:25
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Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

Hemen hemen herkeste görülen kolesterol yükseliği kalp ve damar hastalığını tetikliyor. İlerleyen yaşlarda görüldüğü bilinen kolesterol yüksekliğine gençlerde de rastlanılıyor. Özellikle bazı besinler kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor. LDL olarak da bilinen kötü kolesterolü adeta yok karışımın etkilerini görünce inanamayacaksıınız. İşte, trigliserid ve LDL'yi yok eden yüzyılllar önce yıl önce bulunmuş karışım...

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Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

KOLESTEROL DEĞERLERİ KAÇ OLMALI?

Vücudun normal fonksiyonlarının korunması ve kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin azaltılabilmesi adına kandaki kolesterol düzeylerinin normal aralıklar içerisinde olması oldukça önemlidir.

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Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

Sağlıklı olarak nitelendirilen bir bireyde kandaki LDL düzeyi 130 mg/dL'nin altında, total kolesterol 200 mg/dL'nin altında, trigliserid düzeyi 150 mg/dL'nin altında ve HDL düzeyi kadınlarda 40 mg/dL, erkeklerde ise 50 mg/dL'nin üzerinde olarak tespit edilir.

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Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

KÖTÜ KOLESTEROLE İLAÇ GİBİ KARIŞIM!

Damar tıkanıklarını açar, tüm damarlardaki iltihapların giderilmesini sağlar. Zararlı istenmeyen yağların yakılmasını sağlar. Özelikle kan damarlarını esnek hale getirerek tıkanıkları açar. Kötü kolesterolü (LDL) düşürür. Kireçlenmeyi önler. Pankreasın yenilenmesine yardımcı olur. Şeker dengesini sağlar. Helycobeacter pylori adlı mikrobu yok ederek bununla birlikte midede ülserin tamamen iyileşmesini sağlar. Stresten dolayı oluşan alerjik reaksiyonlara iyi gelir. Felç ve inmeyi azaltıcı etkisi vardır. Ödem söktürücü özelliği bulunur.

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Kötü kolesterol ve Trigliseridi yok ediyor! Uzun ömürlü reçetenin mucizesine inanamayacaksınız!

SARIMSAK LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 lire saf limon suyu. 40 diş sarımsak. 2 litrelik cam kavanoz Limon Sarımsak.