10 Mart 2023, Cuma
Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? Son sahne izleyicileri şoke etti!
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Fragramanın yayınlanmasının ardından, "Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü?" sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Nursema'nın camdan aşağı düşmesi kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 18:11
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