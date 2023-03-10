Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? Son sahne izleyicileri şoke etti!

"Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü?" sorusu izleyiciler tarafından gündeme getiriliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun diziden ayrılıp, ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Nursema'nın camdan aşağı düşmesi izleyicileri şoke etti. Peki, Kızılcık Şerbeti Nursema ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İşte, detaylar...