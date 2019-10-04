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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne'nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Keşan'da hayatı felç eden yağışın ardından Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, fırtına İstanbul'a yaklaşıyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışın İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 17:33
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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı.

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

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Kırklareli’de beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı!

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 22 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç, büfenin çatısına, diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.