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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Yüz binlerce kişi bu soruların yanıtlarını yoğun şekilde arıyor. 29 Haziran'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten isimli yarışmacı kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Ayten'in süresi yetmemişti. Süre yetersizliği nedeniyle soru bir sonraki bölüme kaldı. Arda Ayten'i izleyenler de en az onun kadar heyecanla soruyu bekliyor. Cumartesi günleri de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 23:10
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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor. 29 Haziran'da ekranlara gelen bölümde Arda Ayten isimli yarışmacı tarihi bir programa imza atarak kendisine yöneltilen tüm soruları doğru bildi ve 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Herkes Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulacak 1 milyon TL değerindeki soruyu beklerken yarışmanın süresi doldu. Süre sorunu nedeniyle 1 milyon TL'lik tarihi soru bir sonraki programa kaldı. Arda Ayten ise yarışma sonrası resmen fenomen oldu. Şimdi milyonlarca kişi 1 milyon TL'lik sorunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? İşte detaylar...

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

ARDA AYTEN'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

İzleyenleri kendine hayran bırakarak büyük bir başarı elde eden ve uzun bir aradan sonra büyük ödül 1 Milyon TL'lik soruya ulaşan genç o anlar ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.