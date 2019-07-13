Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? Yüz binlerce kişi bu soruların yanıtlarını yoğun şekilde arıyor. 29 Haziran'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten isimli yarışmacı kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan Ayten'in süresi yetmemişti. Süre yetersizliği nedeniyle soru bir sonraki bölüme kaldı. Arda Ayten'i izleyenler de en az onun kadar heyecanla soruyu bekliyor. Cumartesi günleri de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı? İşte detaylar...
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