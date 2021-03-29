Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli anlar! Fotoğraf için ölümü göze alıyorlar

MANZARA ZİYARETÇİLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Kayalıklarda fotoğraf çektirenlerden Mehmet Hakan Yıldırım, Kelebekler Vadisi'nin manzarasıyla beğeni kazandığını belirterek, "İstanbul'dan geldim. Buranın doğal bir manzarası var ve bu insanları çok etkiliyor. Düşme riski var ancak manzaraya değer. Dikkatli adımlarla inildiğinde bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki tehlike çok büyük çünkü burası çok yüksek" dedi.