Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli anlar! Fotoğraf için ölümü göze alıyorlar Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli anlar! Fotoğraf için ölümü göze alıyorlar Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nin eşsiz manzarasını görmek için yaklaşık kayalıklara çıkan yerli ve yabancı turistler ölümü göze alarak fotoğraf çektiriyor. Giriş Tarihi: 29.03.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 13:24
Fethiye'ye gelen turistler, Babadağ'ın eteklerinde bulunan yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklarla çevrili Kelebekler Vadisi'nin hayranlık uyandıran manzarasını kuş bakışı görebilmek için kayalıklara akın ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerli ve yabancı ziyaretçiler, Faralya Mahallesi'nde yer alan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni yüksekten izlemek ve fotoğraf çektirmek için araçlarını yol kenarına park edip kayalıklarda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
Yol seviyesinden yaklaşık 50 metre aşağıya kadar inilebilen, hiçbir önlemin bulunmadığı uçurum kenarına kadar gelen turistler, düşme tehlikesine aldırmadan selfie çekip, görüntü alıyor.
MANZARA ZİYARETÇİLERİ HAYRAN BIRAKIYOR
Kayalıklarda fotoğraf çektirenlerden Mehmet Hakan Yıldırım, Kelebekler Vadisi'nin manzarasıyla beğeni kazandığını belirterek, "İstanbul'dan geldim. Buranın doğal bir manzarası var ve bu insanları çok etkiliyor. Düşme riski var ancak manzaraya değer. Dikkatli adımlarla inildiğinde bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Tabii ki tehlike çok büyük çünkü burası çok yüksek" dedi.
'YÜKSEKLİK BENİ KORKUTMADI'
Turistlerden Huriye Güney, Kelebekler Vadisi'ni yüksekten giren kayalıklarda harika fotoğraflar çekilebildiğini kaydederek, "Kayalıklardan aşağı yürümek zor olmadı. Aşağı indim. Güzel manzarada fotoğraf çektirdim ve çok eğlendim. Macerayı seven insanlar burayı tercih ediyor. Burada fotoğraf çektirenler mutlu oluyor. Yükseklik beni korkutmadı" diye konuştu.