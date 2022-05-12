HaberlerGaleriİzlerken nefesiniz kesilecek! Camda asılı kalan çocuk için hayat kurtaran müdahale
İzlerken nefesiniz kesilecek! Camda asılı kalan çocuk için hayat kurtaran müdahale
Kazakistan'da bir binanın 8'inci katında bulunan pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuğun hayatını 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak kurtardı. Madalya ile ödüllendirilen Shontakbaev, çocuğu kurtardıktan sonra ailesini bile görmeden işe gittiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:01Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:10