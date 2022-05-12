İzlerken nefesiniz kesilecek! Camda asılı kalan çocuk için hayat kurtaran müdahale

"O ANDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM"



Shontakbaev yaptığı açıklamada, "İnsanların toplandığını fark ettik ve hemen başımı kaldırdım ve sekizinci kattan sarkan bir kız gördüm" ifadelerini kullanarak, hemen binanın 7'inci katına çıktığını aktardı. Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar" ifadelerini kullanarak, "O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim" dedi.