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İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

İstanbul kış mevsimine ve etkili olacak yoğun kar yağışına hazırlanırken kışın mağduriyet yaşanmaması adına elektrik hatlarıyla ilgili çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da yarın için 22 ilçede elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak kesintiler farklı ilçelerde gün boyu süreceği belirtildi. İşte o ilçeler ve elektriklerin verileceği saatler...

Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 16:59
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İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

Yurt genelinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul'da da kışa hazırlıklar tam gaz sürüyor.

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İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

Bu kapsamda elektrik hatlarını güçlendiren BEDAŞ, çalışmalar nedeniyle 22 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

23.11.2023 Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintisi gece 00.00'dan itibaren başlayacak ve şehrin farklı ilçelerinde etkili olacak.

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İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

İşte Arnavutköy'de kesinti yaşanacak mahalleler...

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İstanbul’da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

İşte Arnavutköy'de kesinti yaşanacak mahalleler...