İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi! O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Gece saatlerinde başlıyor...

İstanbul kış mevsimine ve etkili olacak yoğun kar yağışına hazırlanırken kışın mağduriyet yaşanmaması adına elektrik hatlarıyla ilgili çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da yarın için 22 ilçede elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak kesintiler farklı ilçelerde gün boyu süreceği belirtildi. İşte o ilçeler ve elektriklerin verileceği saatler...