İstanbul Valiliği yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirleri açıkladı

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 08-19 Eylül tarihleri arasında; okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş - çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacaktır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca okulların açılacağı 08 Eylül 2025 günü ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır.