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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?

İstanbul'daki depremin ardından akıllara deprem kahini Frank Hoogerbeets geldi. Türkiye'deki fay hatlarından dolayı sık sık özellikle İstanbul olmak üzere Türk halkını uyaran Frank Hoogerbeets, yeniden Türkiye'nin gündemi oldu. Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen 4,6'lık depremin ardından İstanbul'da beklenen büyük deprem merak konusu oldu. Bu depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:42
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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?

İstanbul'da meydana gelen 4,6 şiddetindeki deprem "büyük depremin habercisi mi?" olarak yorumlandı. İstanbul'daki depremin ardından gözler dünyayı ve Türkiye'yi sık sık uyaran deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehanetleri akıllara geldi.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?

"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti.