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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da büyük depremin habercisi mi?
İstanbul'daki depremin ardından akıllara deprem kahini Frank Hoogerbeets geldi. Türkiye'deki fay hatlarından dolayı sık sık özellikle İstanbul olmak üzere Türk halkını uyaran Frank Hoogerbeets, yeniden Türkiye'nin gündemi oldu. Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen 4,6'lık depremin ardından İstanbul'da beklenen büyük deprem merak konusu oldu. Bu depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:42
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