12 Haziran 2022, Pazar
İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar
Global bir soygun şirketi olarak kurulan Cancri Jewellery, ikinci Tosuncuk vakası olarak biliniyor. Kazanç sağlamak ümidiyle para yatıran 110 binden fazla kişi mağdur oldu. Sözde şirketin Türkiye sorumlusu olan Kadir isimli kişi mağdurlara video mesaj yolladı. Ortadan kaybolan paranın milyon dolardan fazla olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 12.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 12:33
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