İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

"CANCRİ JEWELLERY BİZİ DE DAVET ETTİ"



Şirketin İzmit şubesine komşu olan esnaf Şahabettin Kara, "Cancri Jewellery, bizi birkaç defa otellere davet etti. Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta ikramiye veriyorlardı. Davetlerde 100 dolar, 100 euro gibi ikramiye veriyorlardı. Meraktan ben de 2-3 defa gittim. 100 milyon yatırılması karşılığında haftalık hesabına belirli bir para yatacağını söylüyorlardı. Bizim halkımız da öyle şeylere meyilli olduğu için kandırıldılar.