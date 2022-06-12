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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

Global bir soygun şirketi olarak kurulan Cancri Jewellery, ikinci Tosuncuk vakası olarak biliniyor. Kazanç sağlamak ümidiyle para yatıran 110 binden fazla kişi mağdur oldu. Sözde şirketin Türkiye sorumlusu olan Kadir isimli kişi mağdurlara video mesaj yolladı. Ortadan kaybolan paranın milyon dolardan fazla olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 12:33
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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

Türkiye'de 2021 yılında açılan, Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu.

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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

İKİNCİ TOSUNCUK VAKASINDA YENİ DETAYLAR

Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 110 bin kişinin paraları ise mağdur oldu. Vurgunun boyutunun milyon dolarlar olduğu iddia edildi.

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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

"CANCRİ JEWELLERY BİZİ DE DAVET ETTİ"

Şirketin İzmit şubesine komşu olan esnaf Şahabettin Kara, "Cancri Jewellery, bizi birkaç defa otellere davet etti. Hem yemek ikramı yapıyorlardı, hem de çıkışta ikramiye veriyorlardı. Davetlerde 100 dolar, 100 euro gibi ikramiye veriyorlardı. Meraktan ben de 2-3 defa gittim. 100 milyon yatırılması karşılığında haftalık hesabına belirli bir para yatacağını söylüyorlardı. Bizim halkımız da öyle şeylere meyilli olduğu için kandırıldılar.

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İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj! Beni tutukladılar

Müşteri olarak gelenler, bir şeyler alıp çıkıyorlardı ama pek de müşterileri yoktu. Ben yatırım yapmadım, zaten belliydi böyle bir şey olacağı. Şirket iyi bir vurgun yaparak kaçtı. Ramazan Bayramı'ndan itibaren burayı hiç açmadılar.