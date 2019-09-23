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İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

Esra Erol yeni bir olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt hakkında gelen ihbarlar emniyet güçlerini harekete geçirdi. Esra Erol'un programındaki gelişmeler sonrası gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:48
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İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol'un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

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İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

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İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

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İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

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İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.