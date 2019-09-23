İğrenç olay ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı
Esra Erol yeni bir olayla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'yi sarsan bir olay yaşandı. Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt hakkında gelen ihbarlar emniyet güçlerini harekete geçirdi. Esra Erol'un programındaki gelişmeler sonrası gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 22:46Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 23:48