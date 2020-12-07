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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat
Son dakika haberleri... Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 81 ilde kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu var. Bu yasakla virüsü belirtisiz taşıyanların başkalarına bulaştırmasını engelleniyor. Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımıza giren ve virüse mücadelede büyük öneme sahip olan maskelerle ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Eğer 'maskeyle nefes alamıyorum, bunalıyorum' diyorsanız dikkat! Bu şikayetiniz hastalık habercisi olabilir. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 19:47
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