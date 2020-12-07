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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Son dakika haberleri... Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 81 ilde kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu var. Bu yasakla virüsü belirtisiz taşıyanların başkalarına bulaştırmasını engelleniyor. Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımıza giren ve virüse mücadelede büyük öneme sahip olan maskelerle ilgili yeni gelişme ortaya çıktı. Eğer 'maskeyle nefes alamıyorum, bunalıyorum' diyorsanız dikkat! Bu şikayetiniz hastalık habercisi olabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 19:47
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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde maske kullanımının çok ciddi koruyucu etkisi olduğunu ve yaşamsal önem taşıdığını artık hepimiz biliyoruz.

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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Ancak maske kullanımı bazı kişilerde nefes almakta güçlük çekmeye yol açabiliyor.

Bunun sorumlusu olarak genellikle 'maske' görülse de, aslında altta yatan neden burundan kaynaklı bir sağlık problemi olabiliyor.

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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Maske ile nefes almakta sorun yaşayan kişilerin maskeyi uzun süre kullanmaları ise sık ve uzayan üst solunum yolu enfeksiyonlarına, özellikle de boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor.

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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Zamanında müdahale edilmediğinde de bu rahatsızlar kronikleşerek daha ciddi sonuçlar oluşturabiliyor.

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Hastalık habercisi! Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Altuğ Özagar bu nedenle maskeyle nefes almakta zorlanan kişilerin mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Nefes alma organımız burundur. Burun sayesinde hava, konkaların ve septumun geniş mukozal yüzeyleri tarafından ısıtılıyor, neredeyse tamamen nemlendiriliyor ve büyük oranda filtre ediliyor. Dolayısıyla burun solunumun yetersizliği veya sadece ağız solunumu, tüm bu fonksiyonların kaybına veya azalması yol açıyor.