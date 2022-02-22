Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı caninin "akıl sağlığı" raporu ortaya çıktı

Olay, 16 Şubat tarihinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda geçen sene tanışan, Ankara'da yaşayan ve şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir müddet nişanlı kaldı.

