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Haberler Galeri Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı caninin "akıl sağlığı" raporu ortaya çıktı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı caninin "akıl sağlığı" raporu ortaya çıktı

Giresun'da, 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek katlettikten sonra kaçarken yakalanan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Beyaz tulum giydirilen Gökçek'e yapılan muayene sonucunda, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 15:39
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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla’yı caninin akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

Olay, 16 Şubat tarihinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve turizm meslek lisesinde staj eğitimi için kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda geçen sene tanışan, Ankara'da yaşayan ve şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk, bir müddet nişanlı kaldı.

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla’yı caninin akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

'ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEM' DEYİNCE BOĞAZINI KESTİ

Aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Gökçek, olay günü kapı zilini çaldı. Sıla, kapıyı açtığında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından dolayı tartışma çıktı. Gökçek, Sıla'dan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla da "Şikayetimden vazgeçmeyeceğim" deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kızın boğazını kesti.

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla’yı caninin akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

KISKIVRAK YAKALANDI

Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Hüseyin Can Gökçek kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla’yı caninin akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara'ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince yakalanan Gökçek tutuklandı.

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Giresun’da 16 yaşındaki Sıla’yı caninin akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ÇIKTI

Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.