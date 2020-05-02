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Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilmeli? İnsan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan fitre, insan varlığının bir gereği olarak zekat kabul edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Ramazan ayı içerisinde verilen fitrenin kimlere verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:16Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 13:22