Fitre ne zaman verilmeli? Bu sene fitre miktarı ne kadar oldu? Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde fitre ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Fıtır sadakası, ihtiyaç sahiplerinin bayrama hazırlanmasına, bayramın huzuruna ve neşesine ortak olmasına vesiledir. Peki, fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte ayrıntılar...