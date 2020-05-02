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Haberler Galeri Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilmeli? İnsan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan fitre, insan varlığının bir gereği olarak zekat kabul edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Ramazan ayı içerisinde verilen fitrenin kimlere verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 13:22
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Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre ne zaman verilmeli? Bu sene fitre miktarı ne kadar oldu? Ramazan ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde fitre ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Fıtır sadakası, ihtiyaç sahiplerinin bayrama hazırlanmasına, bayramın huzuruna ve neşesine ortak olmasına vesiledir. Peki, fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte ayrıntılar...

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Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Bir yoksulun doyum miktarı olarak kabul edilen sadaka-i fıtır her yıl çeşitli ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu yıl için bir kişinin doyum miktarı olarak belirlenen rakam 27 TL olarak açıklandı.

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Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

FİTRE NEDİR?

Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslümanların Ramazan ayında fakirlere verdikleri yardıma fıtır sadakası denir. Buna fitre de denilmektedir. İslam dinince zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.

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Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

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Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.