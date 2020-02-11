Esra Erol'da canlı yayınında skandal açıklama! "Sevgilim bana böbreğini verecek..."

Esra Erol'da canlı yayınında Maviş Erdoğan,"Babası, kardeşi kimse yardım etmedi. Bir hayat paylaşacağım diye verdim böbreğimi o ise bana ihanet etti. 10 yıllık arkadaşının eşiyle kaçtı" ifadelerini kullandı.