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Esra Erol'da canlı yayınında 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı

Esra Erol'da açıklanan DNA testi sonucu canlı yayını karıştırdı! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da 20 Ocak yeni bölümünde Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti. Recep Pekinalp, 7 aydır evden kaçan eşinin Ferit'in yanında ortaya çıktı. Ancak Ferit'le Şennur 6 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Recep Pekinalp, 5 yaşındaki çocuğu için DNA testi istedi. Esra Erol'da yeni bölümünde açıklanan DNA testi sonucunda Recep Pekinalp ve eşi Şennur canlı yayında büyük şok yaşadı. İşte Esra Erol'da yeni bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 21:55
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Esra Erol'da canlı yayınında 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı

Esra Erol'da canlı yayınında Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti.

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Esra Erol'da canlı yayınında 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı

Kocasına boşanma davası açmadan kaçan Şennur, eşinden huzursuz olduğu için gittiğini dile getirdi.

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Esra Erol'da canlı yayınında 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı

Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Şennur'un iddiaları da Recep'in akrabaları ve ailesi tarafından çürütüldü.

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Esra Erol'da canlı yayınında 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı

"Bıktım onun her akşam kemençe sesinden" diyen Şennur, evliliği bitirmek istemesinin en büyük sebebinin bu olduğunu söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayınında 'kemençeden bıktım' dedi! DNA testi ile hayatının şokunu yaşadı

İlk programda DNA testine karşı olan Şennur, daha sonra boşanmak için kabul etti.