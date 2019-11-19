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Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! Melahat B. DNA testi yaptırmayı kabul etti mi?

Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İlk çocuğu için DNA testini kabul etmeyen Melahat B., oğlunun biyolojik babası hakkında da konuştu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 22:36
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Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! Melahat B. DNA testi yaptırmayı kabul etti mi?

Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İlk çocuğu için DNA testini kabul etmeyen Melahat B., oğlunun biyolojik babası hakkında da konuştu. İşte haberin detayları...

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Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! Melahat B. DNA testi yaptırmayı kabul etti mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı.

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Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! Melahat B. DNA testi yaptırmayı kabul etti mi?

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti.

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Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! Melahat B. DNA testi yaptırmayı kabul etti mi?

Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayınında ikinci yüzleşme! Melahat B. DNA testi yaptırmayı kabul etti mi?

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.