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Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Esra Erol'un yeni bölümünde Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı.9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi çok şaşırttı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Ahmet'i gözyaşları içinde bırakan Büşra'nın o kararı...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 20:30
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Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

9 ay önce eşini ve biri hasta iki çocuğunu bırakıp Nazmi Tekin'e kaçan Büşra, canlı yayında eşi Ahmet ile ilk kez karşı karşıya gelmişti.

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Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Büşra'nın kaçtığı Nazmi Tekin de canlı yayına bağlanıp şok iddialarda bulunmuştu.

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Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Bu iddiaların altından ise bambaşka bir şey çıktı.

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Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Nazmi Tekin, Büşra'nın eşinden boşanmasını istemediği ortaya çıktı.

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Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra'dan herkesi şaşırtacak hamle

Gelen ihbarlar sayesinde Nazmi'nin Büşra'nın eşi Ahmet'in sigortasından yararlanmasını istediği öne sürüldü.