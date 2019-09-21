Eski eşi önce bıçaklayıp sonra da kızgın yağ dökmüştü! Dehşeti anlattı... Eski kocasının önce bıçaklayıp sonra da kızgın yağ dökerek yaktığı Kübra T. yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Kübra T. "İyi ki çocuklarım bu vahşete tanık olmadı. Doğum gününde yavrularımı göremedim. Bana yaşattığı acıları o da çeksin." ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 09:26
İstanbul'da eski eşi tarafından önce bıçakla yaralanan ardından kızgın yağla yakılan kadın Kübra T. yaşadığı dehşeti anlattı. Dün iki çocuğunun doğum günü olan Kübra T., "Çocuklarımın ikisi de 20 Eylül'de doğdu. Doğum günlerinde yanlarında olamadım yavrularımın. Bana yaşattığı acıları o da çeksin, en ağır cezaya çarptırılsın" diyerek gözyaşı döktü.
İstanbul Halkalı'da geçen pazar günü sabah saatlerinde yaşanan olayın mağduru 28 yaşındaki Kübra T. Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. cezaevindeydi. Ersin Ü., cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının çalıştığı kuaför dükkanına gitti.
GÖRÜLMEMİŞ VAHŞET Genç kadın Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü., balkon camından gizlice eve girdi. Ve iki çocuğunun annesi eski eşini canavarca bir hisle önce bıçakladı, sonra da üzerine kızgın yağ dökerek yaktı.
Bacağından, yüzünden, kollarından ve göğsünde derin yanık yaraları olan Kübra T. İstanbul'daki bir eğitim araştırma hastanesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde hayati riski atlatan Kübra T. dün de yanık merkezindeki normal odaya çıkartıldı.
Hastane odasında yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı: 6 yıl önce tanışmıştık. Tekstil işiyle uğraşıyordu. Benim ikinci evliliğim, onun ise üçüncü evliliği. 13 yaşında evlendirilmiştim, küçük yaşta. 3 çocuğum vardı. Onun da eski eşinden bir kızı. 2 çocuğumuz oldu. Şu anda biri 4, diğeri 3 yaşında. Uyuşturucu kullanıyordu. Evimde ne varsa sattı. Ondan kaçtım, semtimi değiştirdim. Geçen nisan ayında da bana şiddet uygulamıştı. Burnumu kırdı. Sabıkaları varmış, bilmiyordum. Basit yaralama suçlarından para cezası vardı. Yatırmadığı için cezaevinde diye biliyordum. Yaklaşık 5 ay önce cezaevine girdi.