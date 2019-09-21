Eski eşi önce bıçaklayıp sonra da kızgın yağ dökmüştü! Dehşeti anlattı...

Hastane odasında yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı:

6 yıl önce tanışmıştık. Tekstil işiyle uğraşıyordu. Benim ikinci evliliğim, onun ise üçüncü evliliği. 13 yaşında evlendirilmiştim, küçük yaşta. 3 çocuğum vardı. Onun da eski eşinden bir kızı. 2 çocuğumuz oldu. Şu anda biri 4, diğeri 3 yaşında. Uyuşturucu kullanıyordu. Evimde ne varsa sattı. Ondan kaçtım, semtimi değiştirdim. Geçen nisan ayında da bana şiddet uygulamıştı. Burnumu kırdı. Sabıkaları varmış, bilmiyordum. Basit yaralama suçlarından para cezası vardı. Yatırmadığı için cezaevinde diye biliyordum. Yaklaşık 5 ay önce cezaevine girdi.