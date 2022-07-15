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Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

Milli iradeyi silahla gasp etmeye çalışan hainleri engellemek için hiç düşünmeden Boğaz Köprüsü'ne giden 21 yaşındaki Batuhan Ergin, darbeciler tarafından kalbinden vurularak şehit edildi. Boğaz Köprüsü üzerinde çektiği fotoğrafı 'Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik' notuyla paylaşan Ergin'in bu sözü akıllara kazındı.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 16:33
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Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

Eli kanlı darbecilere karşı korkusuzca direnen gençlerden Batuhan Ergin, şehit edildiğinde 21 yaşındaydı. Okulunda çok başarılı olmasına rağmen daha lise yıllarında Kapalıçarşı'da Ermeni bir ustanın kuyumcu atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı. Ustası onu çok beğenince okulu bıraktı ve iş hayatına atılmak istedi.

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Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

Yaşı geldiğinde askere gitti ve gönüllü olarak komando olmak istediğini söyledi. Ailesi kendisine tepki gösterse de o askere gitti ve vatani görevini Bitlis'te komando olarak yaptı. Askerden döndükten 63 gün sonra 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnmek için arkadaşıyla birlikte Boğaz Köprüsü'ne gitti. Köprünün üzerinde çekip 'Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik' notuyla paylaştığı fotoğrafıyla akıllara kazınan Batuhan, darbeci askerler tarafından kalbinden vurularak şehit edildi.

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Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

ALLAH KORKUSU VE VATAN SEVGİSİ OLAN BİR GENÇ
Batuhan'ın annesi Deniz Ergin, aradan 6 yıl geçmesine rağmen acısının katlanarak devam ettiğini ve oğlu Batuhan'ı SABAH'a şu sözlerle anlattı:

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Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

"Batuhan 8 aylık doğdu, çok erken doğdu ve çok erken kaybettik. İçi içine sığmayan, çok hareketli, pozitif enerjili, insanları çok seven, büyüklerine saygılı, Allah korkusu ve vatan sevgisi olan, çok iyi niyetli bir gençti. Çok eğlenceliydi ve etrafındaki herkes onu çok severdi. Onun iki aşk vardı motosikleti ve işi. Biz onunla abla kardeş gibiydik, ilişkimiz çok güçlüydü. Her sabah beni alır, motosikletle işe bırakır, akşamları da almaya gelir, kendi elleriyle kaskımı takardı. İş hayatında çok başarılıydı ve en büyük hayali kendi atölyesini açmaktı. Erken evlenmek, baba olmak istiyordu, çok sorumluluk sahibi bir insandı."

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Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

KEŞKE ALLAH BİZE DE ŞEHADETİ NASİP ETSE
Oğlunu kaybettikten sonra oğlunun asker arkadaşlarından dinlediği bir hikâyeyi paylaşan Ergin, "Askerdeyken bir arkadaşları şehit olmuş ve bir tören düzenlenmiş. Herkes ağlamış, ailesi gelip cenazeye sarılmış. Batuhan ağlamayınca arkadaşı da ona 'Sen üzülmüyor musun' diye sorunca, 'Ben şehit olmasını şeref olarak görüyorum buna ağlanır mı? Keşke Allah bize de nasip etse' demiş. Batuhan kulağında küpesi olan, yırtık kot giyen modern bir çocuk olmasına rağmen bir taraftan da inanılmaz güçlü Allah sevgisi ve vatan sevgisi olan bir çocuktu" şeklinde konuştu.