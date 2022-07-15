Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz

"Batuhan 8 aylık doğdu, çok erken doğdu ve çok erken kaybettik. İçi içine sığmayan, çok hareketli, pozitif enerjili, insanları çok seven, büyüklerine saygılı, Allah korkusu ve vatan sevgisi olan, çok iyi niyetli bir gençti. Çok eğlenceliydi ve etrafındaki herkes onu çok severdi. Onun iki aşk vardı motosikleti ve işi. Biz onunla abla kardeş gibiydik, ilişkimiz çok güçlüydü. Her sabah beni alır, motosikletle işe bırakır, akşamları da almaya gelir, kendi elleriyle kaskımı takardı. İş hayatında çok başarılıydı ve en büyük hayali kendi atölyesini açmaktı. Erken evlenmek, baba olmak istiyordu, çok sorumluluk sahibi bir insandı."