15 Temmuz 2022, Cuma
Eli kanlı darbecilere korkusuzca direndi: Yürü köprüye gidelim en fazla şehit oluruz
Milli iradeyi silahla gasp etmeye çalışan hainleri engellemek için hiç düşünmeden Boğaz Köprüsü'ne giden 21 yaşındaki Batuhan Ergin, darbeciler tarafından kalbinden vurularak şehit edildi. Boğaz Köprüsü üzerinde çektiği fotoğrafı 'Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik' notuyla paylaşan Ergin'in bu sözü akıllara kazındı.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 16:33
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