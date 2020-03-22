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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun eşini gören hayranları adeta şaşkınlık geçiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 22.03.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 10:42
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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

Canan Karatay - Ali Başak Karatay