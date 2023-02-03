Diyanet HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Kişi başı hac fiyatları ne kadar?

Hac kura tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Başvurular, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl alınmamıştı. Koronavirüs salgınından ardından ilk başvurular 5-31 Ocak tarihleri arasında alındı. Hac görevini yerine getirecek hacı adayları, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Kişi başı hac fiyatları ne kadar? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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