Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

Endonezya dev piton 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Wa Tiba'yı yuttu. Bir süre haber alınamayan kadın için başlatılan arama çalışmaları sonrasında herkesi şoke eden bir görüntüyle karşılaşıldı. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzü ve kan donduran o anlar...