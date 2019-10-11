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Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

Endonezya dev piton 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Wa Tiba'yı yuttu. Bir süre haber alınamayan kadın için başlatılan arama çalışmaları sonrasında herkesi şoke eden bir görüntüyle karşılaşıldı. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzü ve kan donduran o anlar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:16
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Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.

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Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü

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  • 226
Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

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  • 226
Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

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Dev piton kadını böyle yuttu! İşte o korkunç anlar

Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.