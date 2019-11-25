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Dev piton 2 çocuk annesi kadını yuttu

Dev piton 54 yaşındaki kadını yuttu, dünya basını çalkalandı. İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü. Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler. Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. İşte vahşi doğanın gerçek yüzü ve kan donduran o anlar.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 16:45
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Dev piton 2 çocuk annesi kadını yuttu

Endonezya'da 54 yaşındaki iki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.

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  • 225
Dev piton 2 çocuk annesi kadını yuttu

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü.

  • 3
  • 225
Dev piton 2 çocuk annesi kadını yuttu

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

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  • 225
Dev piton 2 çocuk annesi kadını yuttu

Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

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  • 225
Dev piton 2 çocuk annesi kadını yuttu

Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı.