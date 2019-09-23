Dehşete düşüren görüntü! Kaplumbağanın karnından öyle şeyler çıktı ki...

Son zamanlarda yürümekte zorluk çeken kaplumbağa görenleri dehşete düşürdü. Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. Kaplumbağa Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Bu bağlamda bu sevimli canlı ile ilgili enteresan bir olay yaşandı.